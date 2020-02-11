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Финальный раунд Кубка Федерации: Белорусские теннисистки узнали соперниц

11.02.2020 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в Будапеште.

Женская сборная Беларуси сыграет с командами Бельгии и Австралии в финальном раунде обновленного формата Кубка федерации. Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся 11 февраля в Будапеште, передает pressball.by.

Группа "В": Австралия, БЕЛАРУСЬ, Бельгия.

Команды между собой проведут по три матча: два одиночных (первый номер одной сборной против первого номера другой, второй номер против второго, парный поединок). Победитель группы выходит в полуфинале на лучшую сборную пула "D" (Чехия, Швейцария, Германия).

 
 
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Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в Будапеште.
 
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