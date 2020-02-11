Финальный раунд Кубка Федерации: Белорусские теннисистки узнали соперниц

pressball.by . Женская сборная Беларуси сыграет с командами Бельгии и Австралии в финальном раунде обновленного формата Кубка федерации. Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся 11 февраля в Будапеште, передает





Группа "В": Австралия, БЕЛАРУСЬ, Бельгия.





Команды между собой проведут по три матча: два одиночных (первый номер одной сборной против первого номера другой, второй номер против второго, парный поединок). Победитель группы выходит в полуфинале на лучшую сборную пула "D" (Чехия, Швейцария, Германия).