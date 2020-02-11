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Польша дополнительно выделит белорусским перевозчикам 700 «дозволов»
Источник материала: Tut.by
Польская сторона дополнительно выдаст белорусским перевозчикам 700 "дозволов" на международные перевозки грузов,
Юридическим лицам, которые выполняют международные автомобильные перевозки грузов для собственных нужд, Польша выдаст «двусторонние и транзитные» разрешения образца 2020 года. В ведомстве отметили, что "дозволы" выдадут на международные перевозки с ограничением «исключительно для перевозок для собственных нужд», не подлежащих распределению. Там пояснили, что отправитель и перевозчик должны являться одним и тем же лицом при осуществлении перевозки из Беларуси и/или в Беларусь. Кроме того, при возврате в Транспортную инспекцию после использования разрешений необходимо предоставить копию CMR-накладной, подтверждающей их целевое использование.
Напомним, некоторым небольшим автомобильным международным грузоперевозчикам не дали на первый квартал 2020 года польские «дозволы» — разрешения на проезд по территории иностранного государства, а без них в Польшу дальнобойщиков не пустят. Сколько «дозволов» выделить Беларуси, решает Министерство инфраструктуры Польши, но выделяют их мало. В этом году многим мелким фирмам и ипэшникам их не дали вообще, кому-то дали, но не в том количестве, в котором им требуется для нормального функционирования. Из-за этого дальнобойщики подняли шум: в Бресте организовали
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Польская сторона дополнительно выдаст белорусским перевозчикам 700 «дозволов» на международные перевозки грузов.
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