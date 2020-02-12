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«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

12.02.2020 00:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выездном льду повержен давний и принципиальный соперник «зубров» – рижское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Поединок выдался не слишком зрелищным, что, наверное, неудивительно: команды занимают места в подвале турнирной таблицы чемпионата. Решающий перевес «зубры» добыли во втором периоде. Открыл счет Андрей Костицын, а затем большинство реализовал Райан Спунер. В третьей 20-минутке хозяева льда сократили отставание – шайба на счету Балинскиса. Но победы все же добился минский клуб, 2:1.

«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Ближайшую игру «Динамо» проведет 13 февраля в Ярославле против «Локомотива».

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Новости Беларуси. На выездном льду повержен давний и принципиальный соперник «зубров» – рижское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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