Пять идей для свиданий в День всех влюбленных

Источник материала: Tut.by

День всех влюбленных уже близко. Вместе с картой Халва мы подготовили пять идей, которые спасут праздник, если у вас до сих пор нет сценария. Идеи можно смешивать, а можно добавлять что-то свое и в результате превратить этот вечер в настоящее суперсвидание.

Поужинайте не при свечах, а в темноте

Перед тем, как попробовать блюдо, мы обычно оцениваем его внешний вид. И это во многом влияет на впечатления от еды. Ужин в темноте, который, к тому же, не придется готовить, наверняка подарит вам новые ощущения.

Еще десять лет назад такого предложения в Минске не было. А сейчас в ресторане в центре столицы вечера в темноте проводят под предводительством шеф-повара, который и возьмет на себя ответственность за необычный ужин. Опираясь только на обоняние и вкусовые рецепторы, вам придется угадывать, что лежит на тарелке. Всего в списке три блюда: закуска, основное и десерт.

Вместе с любимым человеком вы получите совместные яркие впечатления. Для безопасности сами выбирайте меню: рыбное, мясное, вегетарианское или сюрприз. Если у вас есть аллергия на какие-нибудь продукты, не забудьте предупредить об этом повара.





Вечер, где в темном зале ресторана будете только вы вдвоем, стоит 375 рублей. Свидание продлится полтора часа, вам подадут еду и напитки, а еще включат романтичную музыку. После сытной трапезы вы сможете потанцевать.

Чтобы устроить такое свидание, нужно купить сертификат и забронировать время в ресторане. Приобрести сертификат в рассрочку на два месяца по Халве можно на surprise.by . Таким образом, в месяц вы будете платить по 187,5 рубля.

Запишите песню на профессиональной студии

Песня в подарок — идеальный вариант для пар, которые не могут прожить без музыки и пяти минут, которые поют, когда готовят, наводят дома порядок и иногда даже во сне. Вы можете сочинить свою песню, а можете записать кавер на любимый трек. Главное тут, что записываться вы будете на профессиональной студии.

Если вы переживаете, как будет звучать ваш голос, заранее позанимайтесь с преподавателем по вокалу. Два часовых индивидуальных занятия обойдутся вам в 90 рублей. Купить сертификат на занятия по вокалу можно не выходя из дома.





В итоге вы получите записанную и сведенную песню, которую потом сможете использовать, как захотите: включать для друзей, слушать в метро и улыбаться по пути на работу, выкладывать в соцсетях с подписью «Сбылась мечта». И впечатления у вас обоих тоже останутся на всю жизнь.

Полюбуйтесь на звезды в планетарии

Смотреть вдвоем на звездное небо — это, конечно, романтично. Но зимой полночи на улице не проведешь. Даже если днем в феврале плюсовая температура, ночью смотреть на звезды будет холодно. Но можно выкрутиться: идите в планетарий!

За 4,6 рубля с человека в Обсерватории Минского планетария для вас двоих проведут наблюдение за звездами в телескоп (но учтите, что тут крайне важна ясная погода). А в самом планетарии можно посмотреть полнокупольное кино про планеты, кометы, астероиды и практически все, из чего состоит Вселенная.





Полчаса кино плюс 15 минут наблюдения за звездным небом под куполом обойдутся вашему кошельку в 7,4 рубля на двоих.

Кстати, накануне праздника — 13 февраля — Минский планетарий предлагает не только полюбоваться на звезды, но и послушать музыку. Билеты на концерт на двоих обойдутся в 40 рублей, а купить их можно с помощью билетной системы BezKassira.by .

Эти варианты подойдут для тех, кто начал встречаться совсем недавно. Денег на свидание потратите немного, а после просмотра вам будет что обсудить.

Полетайте на воздушном шаре

Этот вариант подойдет тем, кто не боится ни высоты, ни высоких цен. Стоит часовая прогулка на воздушном шаре от 594 рублей на двоих. Если вы хотите быть только вдвоем (плюс пилот), то потратить придется 890 рублей. Какой бы вариант вы ни выбрали, хотя бы раз в жизни увидеть белорусские пейзажи с высоты 500 метров точно стоит.

Пока знакомые будут фотографировать цветы и конфеты, вас посвятят в воздухоплаватели и дадут подтверждающий это именной сертификат. Только представьте, сколько лайков в соцсетях соберет снимок с такого свидания!





Организовать прогулку на воздушном шаре несложно. Достаточно купить бумажный или электронный сертификат на полет и дождаться летной погоды: без сильного ветра и осадков.

Но, если ваши отношения уже дошли до стадии планирования детей, будьте осторожны: беременным летать на воздушном шаре нельзя.

Рассчитаться за полет можно по карте Халва с рассрочкой на два месяца. В этом случае приключение на двоих обойдется в 445 рублей в месяц. Кстати, если все-таки решите остановиться на более привычном формате, в разделе «Досуг и развлечения» на сайте карты вы найдете 190 партнеров.

Посмотрите спектакль в экспериментальном театре

Если вы из тех, кто хочет удивляться и изучать новое, сходите на спектакль в экспериментальный театр. Такое представление может понравиться вам с первой минуты, а может показаться странным, непонятным, чересчур эмоциональным или наоборот «застывшим». Но равнодушными вы не уйдете.

В некоторых представлениях вы сможете повлиять на сюжет: актеры экспериментальных театров часто ориентируются на реакцию зрителей и корректируют действие на сцене в зависимости от нее. Спектакли в экспериментальном театре могут быть как драматичными, так и комедийными. В феврале в Минске можно будет посмотреть белорусскую интерпретацию библейской истории — постановку «Песнь песней».

После такого свидания можно обсудить и современное искусство в целом, и конкретную тему, раскрытую в спектакле.





Организовать подобный вечер, опять же, нетрудно. Билеты в экспериментальный театр можно купить, например, через ByCard. Стоит один квиток от 20 рублей рублей (цена зависит от спектакля и места в зале).

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