Источник материала: Tut.by

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в первом периоде при счете 1:1 из-за чрезвычайной ситуации.

На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь защитнику «Блюз» Джею Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. Вот этот момент:

Jay Bouwmeester just collapsed on the bench during a game against the Ducks.

Scary scene, all our thoughts and prayers are with Jay