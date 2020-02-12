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"Белнефтехим" определил основные задачи на 2020 год на заседании совета концерна. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.





В их числе - выполнение установленных ключевых показателей, диверсификация поставок нефти на белорусские НПЗ, удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продукции нефтехимии, повышение операционной эффективности во всех организациях, рост производительности труда.

"Несмотря на ряд процессов (в том числе инцидент с поставкой грязной нефти), имевших экстренный характер и оказавших негативное влияние на объемы поставок нефти и условия ее переработки, концерну и предприятиям отрасли удалось минимизировать системные последствия и практически выйти на плановые показатели", - отметили в "Белнефтехиме". На заседании дана оценка новым условиям, в которых в ближайшей перспективе вынуждены будут работать организации отрасли, определены стратегия и пути адаптации к новым параметрам функционирования.

Председатель концерна Андрей Рыбаков проанализировал работу всех организаций концерна и дал поручения руководителям по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, своевременному возврату валютной выручки, снижению затрат на производство.

Особое внимание также уделялось состоянию безопасности производственной деятельности, мерам по предупреждению аварийности, производственного травматизма и чрезвычайных ситуаций, организации владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении концерна "Белнефтехим".