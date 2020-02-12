Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в Новополоцке

Третий год подряд банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером городского культурного проекта «Арт-галерея для горожан» в Новополоцке. В этом году экспозиция под открытым небом будет приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Выставку «Фронтовой портрет. Судьба Солдата» реализует музей истории и культуры Новополоцка совместно с федеральным государственным учреждением Российской Федерации «Музей Победы».



Особенностью экспозиции в Новополоцке станет размещение портретов уроженцев Беларуси, воевавших в составе Красной Армии. Репродукции графических работ будут взяты из фондов «Музея победы». Портреты будут размещены на центральной площади города для горожан и гостей юбилейных мероприятий. Выставка продлится с марта по декабрь.