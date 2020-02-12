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Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в Новополоцке

12.02.2020 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в Новополоцке

Третий год подряд банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером городского культурного проекта «Арт-галерея для горожан» в Новополоцке. В этом году экспозиция под открытым небом будет приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Выставку «Фронтовой портрет. Судьба Солдата» реализует музей истории и культуры Новополоцка совместно с федеральным государственным учреждением Российской Федерации «Музей Победы».

Особенностью экспозиции в Новополоцке станет размещение портретов уроженцев Беларуси, воевавших в составе Красной Армии. Репродукции графических работ будут взяты из фондов «Музея победы». Портреты будут размещены на центральной площади города для горожан и гостей юбилейных мероприятий. Выставка продлится с марта по декабрь.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в НовополоцкеТретий год подряд банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером городского культурного...
 
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