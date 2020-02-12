Капитализм: за здравие или за упокой?

Источник материала: Аргументы и факты

Только что закончившийся в Давосе юбилейный (50-й) Всемирный экономический форум дал обильную пищу для споров о судьбе капитализма. Многие выступавшие не без тревоги говорили о том, что в ряде развитых стран Европы нарастает критика нынешнего мироустройства, основанного на чрезмерной власти денег.

Растут популистские и левые настроения. Усиливается критика капитализма со стороны экологов. Заметная переоценка ценностей происходит в странах Северной Европы, где в послевоенный период наблюдалось, казалось бы, успешное слияние свободного рынка и традиционных буржуазных ценностей с элементами «социализма с человеческим лицом». Скандинавская молодёжь говорит о своём разочаровании социальной уравниловкой.

Популистские настроения заметно влияют на политическую жизнь и в «оплоте капитализма» — в США. Именно они позволили Трампу привлечь на свою сторону рабоче-фермерскую глубинку и одержать победу над демократами. В Европе возвращается интерес к работам Маркса. Возрождается активность профсозов. Движение «жёлтых жилетов» стало настоящим сюрпризом не только для Франции, но и для других стран Западной Европы. Недавнее исследование социологической группы Edelman Trust Barometer (его широко цитировали в Давосе) показало рост критического отношения к современному капитализму: 56% опрошенных говорят о том, что вреда от капитализма больше, чем пользы.

Откуда шум?

Значительная часть выступлений на форуме была посвящена защите капитализма от нападок социал-популистов — Давосский экономический форум известен прежде всего как международный «междусобойчик» миллиардеров и политиков, обслуживающих интересы крупного капитала.

Однако на Западе критика капитализма сегодня носит не теоретический, а практический характер и отражает эволюцию социальных и потребительских настроений населения. Капитализм критикуют не с точки зрения марксистско-ленинской теории, а чаще с позиции «делиться надо». На рост критических взглядов на капитализм влияет возрастающий уровень образования. Что неудивительно: образованный человек хочет не только лучше питаться и меньше болеть, но и путешествовать, ходить в театры, качественно отдыхать, продолжать учёбу. И этот более широкий круг запросов он предъявляет крупному бизнесу.

Что касается тех 56%, которые считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы, то социологи объясняют это короткой исторической памятью населения. Давая оценки современному состоянию общества, люди как бы абстрагируются от того, как они жили всего 20–30 лет назад. Оценки и критика базируются на обидах сегодняшнего дня и ошибках правительства.

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Сходное восприятие жизни характерно и для России, особенно с учётом стремительности тех перемен, которые произошли в стране за последние десятилетия. Сегодня лишь старшее поколение помнит о том, как стояли в очереди за мясом и апельсинами. Мало кто вспоминает, что даже имевшие хорошие доходы люди вынуждены были годами стоять в очереди за «Победой» или «Москвичом». Праздником была покупка холодильника, телевизора, новой посуды. А поездка за границу для большинства вообще была пределом мечтаний.

Главная претензия недовольных капитализмом сегодня — это не эксплуатация трудящихся, а рост неравенства. Конечно, когда человек из окна покосившейся подмосковной «халупы» на шести сотках смотрит на выросший рядом дворец с аристократическими вензелями, рука тянется к «булыжнику пролетариата».

Интересный нюанс, проявившийся в соцопросах на Западе: люди недовольны не государственным строем, не капиталистами, не корпорациями, не коммерсантами или руководителями предприятий, а прежде всего правительствами своих стран. Их обвиняют в некомпетентности, размахе коррупции, неспособности ограничить аппетиты крупных корпораций. Протестующие «жёлтые жилеты» во Франции требуют не смены капитализма на социализм, а более справедливого распределения производимого богатства. И у нас, испытывая трудности, люди ругают не «Газпром» или «Роснефть», а власть.

Жителей России сегодня мало интересует, при каком строе они живут. Что у нас? Капитализм? Помесь буржуазного общества с советской властью? Или некое мифическое «социальное государство», в которое, впрочем, мало кто верит? Требования «Назад в СССР!», звучащие из штабов КПРФ, носят спекулятивный характер: идёт борьба за голоса пенсионеров. С учётом трагических для России уроков истории ХХ в. само понятие «социализм» уже давно не вызывает у населения массового энтузиазма. Люди не хотят жить понятиями классовой борьбы, «идеями Октября».

Переоценка ценностей

После того как кончилось засилье советской пропаганды, коренным образом изменилось представление и об Октябрьской революции 1917 г. Ещё сравнительно недавно штурм Зимнего дворца, выстрел крейсера «Аврора», победа над белогвардейцами были любимыми темами советского искусства, особенно кинематографа. Сегодня Октябрь 1917-го, разгон Учредительного собрания большевиками всё чаще трактуются как госпереворот, а социалистический эксперимент, затянувшийся на 70 лет, — как не самое удачное для России развитие событий.

А ведь сравнительно недавно, по историческим меркам, крах капитализма и победа мировой коммунистической революции воспринимались большевиками как неминуемая реальность. Ради этой реальности большевики готовы были жертвовать интересами собственной страны и благополучием народа. В 1919 г. по инициативе Ленина в Москве был создан Третий, коммунистический интернационал (Коминтерн), с помощью которого большевики намеревались распространить своё влияние на весь мир. Несмотря на начавшийся в 1921 г. страшный голод в Поволжье, Москва тратила на поддержку мирового коммунистического движения огромные деньги, в том числе продавая за границу пшеницу и художественные ценности, изъятые из музеев и частных коллекций. Финансирование Коминтерна прекратил в 1943 г. Сталин. Это было одно из требований США и Великобритании для открытия второго фронта.

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Так умирает капитализм или нет? Несмотря на значительные колебания темпов развития по странам, глобальный экономический рост в целом по системе капиталистического хозяйства продолжается. Для увлекающихся критикой капитализма полезно знать, что за последние 10 лет мировой валовый продукт вырос на 50%. За 20 лет с начала нового века мир стал более развитым и удобным для проживания. Нынешняя столь критикуемая модель капитализма позволила за последние 10 лет вывести из нищеты более 1 млрд человек, а продолжительность жизни на Земле выросла на 12 лет.

Едва ли кто возьмёт на себя смелость утверждать, что капитализм (и его политическая основа — буржуазная демократия) является идеальной системой. Но это живая, подвижная, саморегулирующаяся система, дающая человеку и человечеству возможность развиваться. Не будем закрывать глаза на язвы капитализма, но и петь «Вечная память» на его поминках, похоже, рановато.

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