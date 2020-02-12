Новые метеорадиолокаторы появятся в аэропортах Бреста и Гродно

Источник материала: Виртуальный Брест

Природные аномалии продолжают удивлять и белорусов. Стабильный плюс за окном в январе вселил уверенность о полной капитуляции зимы. И все же февраль расставил свои акценты.

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Ясно, сухо и морозно - таков прогноз на ближайшие дни. Кстати, следить за атмосферными явлениями на всей территории страны в режиме-онлайн и выявлять метеоугрозы на ранней стадии помогут и новые установки, которые уже в этом году появятся в аэропортах Гродно и Бреста. До этого такой мониторинг погоды делали только в Минске, Гомеле и Витебске. Радиус работы одного радиолокатора до 200 километров.