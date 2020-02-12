Многодетные хотели бы использовать семейный капитал для покупки автомобилей Geely - представители завода

Источник материала: Виртуальный Брест

Многодетные семьи предлагают предусмотреть использование семейного капитала для покупки автомобилей Geely. Этот вопрос сегодня был поднят во время встречи главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с коллективом завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.





Представители предприятия отметили, что сейчас при покупке белорусских автомобилей граждане могут пользоваться льготным кредитованием. Еще более привлекательные условия предусмотрены для многодетных семей, инвалидов I и II групп. "Мы постоянно прислушиваемся к мнению наших потребителей, в том числе потенциальных. Сейчас многие семьи хотели бы иметь возможность направлять семейный капитал в том числе на приобретение наших автомобилей", - отметили на заводе.

На предприятие обращались многодетные семьи, которым пока некуда использовать эти средства. У них, например, уже есть свое жилье, однако оно находится вдалеке от школ или детских садов. "Они нуждаются в автомобиле. В настоящий момент в стране на законодательном уровне не предусмотрена такая возможность. Но подобный опыт есть в России. Поэтому мы просим проработать этот вопрос и расширить сегмент наших покупателей", - обратились представители "БЕЛДЖИ" к Игорю Сергеенко.





Глава Администрации Президента отметил, что сейчас семейный капитал можно направлять, к примеру, на улучшение жилищных условий, получение образовательных и медицинских услуг. "Покупка автомобиля - это, по сути, не целевая задача", - заметил он. Вместе с тем Игорь Сергеенко согласился, что, возможно, у некоторых семей действительно есть такая необходимость. По его мнению, каждый случай надо рассматривать индивидуально, а общее решение здесь принять непросто. "Чтобы это не стало лазейкой", - пояснил глава Администрации.

Он добавил, что этот вопрос обязательно изучат, особенно "если он идет от жизни".