ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Администрации Президента предупредили руководителей о жестком спросе в случае падения зарплат у бюджетников

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Президента держит на контроле вопрос с зарплатами бюджетников и готова разбираться с каждой ситуацией. Об этом глава Администрации Игорь Сергеенко заявил сегодня журналистам во время посещения завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

В Администрации Президента предупредили руководителей о жестком спросе в случае падения зарплат у бюджетников

"Эта ситуация находится на контроле в Администрации Президента, анализируется, - сказал Игорь Сергеенко. - Да, поступает информация о том, что возникают вопросы. Мы разбираемся".

По словам главы Администрации, на днях министр образования докладывал ему о складывающейся ситуации на конкретных примерах, сравнивая зарплаты труда директоров школ, учителей, воспитателей в детских садах. "Расчетная заработная плата текущего года и декабря одинакова", - констатировал он.

При этом Игорь Сергеенко допустил, что у некоторых работников зарплата за январь может быть чуть ниже декабрьских выплат, поскольку в конце года в учреждениях бывают дополнительные выплаты. "С каждой конкретной ситуацией нужно разбираться отдельно, если вопросы возникают, и, соответственно, строго спрашивать с тех руководителей, которые это допускают, - подчеркнул глава Администрации Президента. - Совету Министров поручено взять под жесткий контроль организацию работы, в том числе разъяснительную работу с населением".

В Администрации Президента предупредили руководителей о жестком спросе в случае падения зарплат у бюджетников

Игорь Сергеенко напомнил, что целью указа №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" было упростить структуру выплат. "Схема должна была стать прозрачной и понятной для людей, - пояснил он. - В этом же указе четко прописано, что заработная плата в результате реструктуризации этой системы в январе не должна быть ниже той, которая была в прошлом году".

Зарплата теперь состоит из нескольких элементов: оклада, который стал выше, стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Фиксированная часть зарплаты должна быть на уровне 50-60%.

Оклад вырос за счет того, что при его исчислении используется тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменят на базовую ставку. Соответственно, большего размера. Ее, как и прежде, ежегодно с 1 января будет определять правительство.

Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введена 18-разрядная, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Между разрядами появилась дифференциация около 6%, это должно дать больший стимул работнику двигаться вверх по тарифной сетке.

В Администрации Президента предупредили руководителей о жестком спросе в случае падения зарплат у бюджетников

Указом также определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10% базовой ставки, от 5 до 10 лет - 15%, от 10 до 15 лет - 20%, от 15 лет и выше - 30%. А вот какие периоды работы засчитываются в стаж - определяет Минтруда и соцзащиты своим постановлением.

Кроме того, расширены права руководителей бюджетных организаций по доплатам и надбавкам. Они устанавливаются с учетом специфики и вклада каждого сотрудника в пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности и других источников, не запрещенных законодательством. Те выплаты, которые существуют в действующей системе и трансформируются в новую, при их номинальном уменьшении должны быть компенсированы другими стимулирующими выплатами. И это должен обеспечить руководитель каждой организации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Администрация Президента держит на контроле вопрос с зарплатами бюджетников и готова разбираться с каждой ситуацией. Об этом глава Администрации Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый электрический кроссовер Skoda будет называться Enyaq
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика