Нелегальные сигареты из Беларуси занимают около 20 процентов рынка России

Источник материала: Ежедневник





Контрабандные сигареты из Беларуси продаются в 70 регионах России и занимают до 20% рынка розничной торговли., говорится в отчете IT-компания "Эвотор", которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.

Как сообщают РИА Новости, в исследовании «Эвотор» учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально. Это сигареты NZ, Minsk, FEST, Credo. Согласно полученным данным, каждая пятая пачка сигарет (22%), которая продавалась в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Беларуси.

В Дагестане таких сигарет около 10%, в Вологодской области - 8%, Ивановской области - 7%, Санкт-Петербурге - 6%, Волгоградской области 5%.

Следует отметить, что белорусская сторона не раз отмечала, что в России, как и в Европе, продаются не белорусские контрабандные сигареты, а украинские, произведенные на подпольных заводах под видом белорусских.