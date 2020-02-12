«В метро мужчина спросил, настоящая ли у меня попа». Минчанки, которые предпочли худобе мышцы

Источник материала: Tut.by

«Часто ты идешь — люди что-то говорят, оборачиваются или даже сигналят. А однажды в метро подошел мужчина и спросил, настоящая ли у меня попа», — рассказывает 19-летняя Диана Адельханова, которая построила свою атлетичную фигуру благодаря тренировкам. GO.TUT.BY пообщался с минчанками, которые нашли красоту в спортивном телосложении.

«Набрала 17 килограммов»



Фото: из личного архива героини

Семь лет назад Кристина Ковалева весила 40 килограммов — и была недовольна своим телом.

— Да, я хорошо бегала, плавала, но что касается силы — подтянуться, отжаться у меня не получалось ни одного раза.

Однажды девушка наткнулась в соцсети на фото бразильской фитнес-модели Ларисы Рейс — и именно это побудило меняться. Кристина стала изучать информацию по питанию и тренировкам. Задачей было не терять время «на ошибки новичков», а сразу освоить правильную технику и определиться с диетой.



Фото: из личного архива героини. Кристина — кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

— За первый год мне удалось набрать где-то 5−6 килограммов. В целом, вес прибавлялся очень медленно.

Трудным оказалось поддерживать избыток калорий, чтобы набрать мышечную массу: девушка могла попросту забыть поесть. Не было никакой секретной программы тренировок: в зале Кристина выполняла стандартный набор упражнений — приседания, подтягивания, выпады, тяги, разнообразные жимы. Предпочтительнее, отмечает спортсменка, было работать со свободным весом, используя гантели и штангу, и минимально — в тренажерах.



Фото: из личного архива героини

— Проблема в том, что люди ищут какой-то быстрый метод, но его не существует. Построение формы — это очень долгий процесс, который растянулся у меня на 7 лет. И очень важным моментом оказалась стабильность в тренировках, отсутствие пропусков. За все это время я пропускала тренировки только из-за простуд или травм.

Кристина рассказывает, что иногда в соцсети ей пишут незнакомые люди — с негативными комментариями по поводу слишком мускулистого тела. В реальной жизни все наоборот: делают комплименты.



Фото: из личного архива героини

— У меня никогда не было момента, когда бы я подумала: «Лучше бы я осталась худой». Это даже не про внешний вид. Ты в принципе становишься выносливее, тело приходит в тонус, пропадает боль в спине. Ты чувствуешь себя лучше. И в целом это закаляет характер.

«Меняла пищевые привычки постепенно»



Фото: из личного архива героини. Ольга до тренировок

Ольга Ледник описывает свою форму до занятий в тренажерном зале так: «без лишнего веса, но не сильно худая». Девушка занималась аэробикой, йогой, пилатесом, однако рельефного тела достичь не получалось.

— Я не завтракала, пила мало воды, перебивалась в обед йогуртами или творожками ноль процентов с наполнителем, а вечером ела в основном углеводы.

Сменить аэробику на тренажерный зал Ольге посоветовал коллега. В результате девушка стала посещать зал трижды в неделю, не пропуская занятия, и даже вела тетрадь с упражнениями, рабочими весами и подходами.



Фото: из личного архива героини. Ольга до тренировок

— Я была настолько замотивирована! Однажды, придя в зал после офисной работы, в раздевалке заметила, что забыла взять с собой кроссовки. Вместо того, чтобы «забить» на тренировку, поехала домой за кроссовками и вернулась тренироваться.

Первые результаты Ольга заметила через 3−4 месяца: прорисовался пресс, тело стало более рельефным. Изменения в фигуре стали отмечать и люди в зале. Однако девушка признается, что в этой трансформации основную роль сыграло питание. Его, отмечает спортсменка, оказалось поменять непросто.



Фото: из личного архива героини

— Я не сразу меняла пищевые привычки, а постепенно. И со временем пришла к питанию, которого придерживаюсь и сейчас. Например, пью много воды — мой день всегда начинается со стакана чистой воды. Обязательно завтракаю, в основном, овсяной кашей, омлетом, кофе и фруктами. А обед и ужин — чаще всего курица или рыба, много овощей. И обязательны в рационе полезные жиры: авокадо, орехи, рыбий жир.

Ольга признается, что сейчас, будучи в форме, чувствует себя гораздо увереннее.



Фото: из личного архива героини

— Я когда-то считала идеалом худое тело без мышц. Но мои взгляды на идеальную фигуру поменялись. Мне никогда не говорили, что раньше я выглядела лучше. А сейчас и вовсе замечаю по вниманию со стороны мужского пола, что подтянутое спортивное тело намного привлекательнее и сексуальнее, чем просто худое, без форм.

«Могу тренироваться и на заднем плане слышать, как меня обсуждают»



Фото: из личного архива героини

Диана Адельханова признается, что никогда не была худой. Ради стройного тела девушке приходилось ограничивать себя в еде и налегать на тренировки. Зато с набором веса ситуация обстояла проще: мышечная масса всегда набиралась легко, а вместе с ней и жировая.

— Мне моя фигура нравилась, но всегда хотелось быть лучше. Комплексы были по поводу больших ног: все сразу уходит туда. И при этом я всегда считала идеалом рельефное, подтянутое, спортивное женское тело.



Фото: из личного архива героини. Разница на фото в весе — 4 кг

Полтора года назад Диана увлеклась воркаутом. Сложнее всего давался турник: девушка могла подтянуться два раза. Однако через два месяца тренировок спортсменка уже занималась с утяжелителями на ногах. А потом стала подтягиваться 22 раза. Это, наверное, для нее уже не рекорд: давно не проверяла.

— Свою форму я сделала лишь за счет занятий на турнике и брусьях, тренировки были всегда регулярные. Первые результаты начала замечать через месяца три: у меня подросли руки, стала шире спина. Сейчас я занимаюсь 4−6 раз в неделю.



Фото: из личного архива героини. Диана установила два рекорда на Мировом чемпионате по стритлифтингу и воркаут-рекордам в 2019 году: в отжиманиях от пола (61 повторение) и отжиманиях на брусьях (38 повторений).

Под свои тренировки Диана приспособила и питание. Здесь пришлось вносить коррективы: большое количество углеводов провоцировало набор веса — и «лишние» килограммы мешали заниматься.

— Бывают моменты, когда я даю отдохнуть организму и могу позволить себе не следить за питанием. Но обычно ничего особенного в моем рационе нет. На завтрак я обожаю омлет со стручковой фасолью или помидорами с сыром. Никакой овсянки: ее терпеть не могу! На перекус у меня яблоко либо хлебцы. В обед я ем суп, на второе готовлю себе разные варианты куриного филе, салат и где-то 150 граммов гречки или риса в готовом виде. На ужин — творог с курагой или реже с бананом.



Фото: из личного архива героини

Часто, отмечает Диана, ее форма становится предметом для сплетен. Одна из самых распространенных — использование препаратов.

— Когда мне в мои 19 лет говорят, что я что-то употребляю, это обижает. Потому что ты занимаешься сам, питаешься чисто, а из добавок — только аминокислоты. Но людям не докажешь, поэтому приходится просто не обращать внимания. Я могу тренироваться и на заднем плане слышать, как меня обсуждают. Могли бы хоть тише это делать, — смеется Диана. — Один раз я слышала, что девочки говорили «это не натуральное, возможно, силикон или как-то накачано». Или придумывали, что трусы накладные. Одним словом, бред.



Фото: из личного архива героини

Однако Диана признается, что приятных моментов в таких разговорах тоже случалось немало.

— Внимания уделяют много. Иногда просто ходишь и краснеешь от комплиментов, особенно летом. Но могу сказать, что сейчас я себя ощущаю увереннее. Те недостатки, которые были когда-то — я их перекрыла или вовсе устранила. Но всегда есть к чему стремиться.