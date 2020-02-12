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Дмитрий Крутой: Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из США
12.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент
«Никаких контрактов с американцами нет», — сказал Дмитрий Крутой.
Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.
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Беларусь не заключала контрактов на поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил сегодня первый заместитель...
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