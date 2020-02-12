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"ОГП едва не сорвала праймериз"

12.02.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так отреагировал руководитель штаба по выдвижению единого кандидата Игорь Борисов на пятиминутное опоздание команды ОГП.

"ОГП едва не сорвала праймериз"
- Моя основная цель – победить на выборах. Вернее, в президентской кампании, с выборами в нашей стране проблемы. Я абсолютно убежден, что во главе государства нам нужен честный человек, который не будет путать свой карман, интересы своих друзей с интересами государства, - отметил председатель ОГП Николай Козлов. - Сегодня мы живем в нищей, коррумпированной стране, где все пронизано коррупцией: у нас садят целыми отраслями. 

Руководитель обязательно должен быть честным, у него должна быть профессиональная работоспособная команда. И наконец, помимо профессиональной команды, должна быть хорошая программа, она у нас есть – «Миллион новых рабочих мест».

По словам Николая Козлова, программа-минимум, которую он ставит перед собой, - выиграть праймериз. 

- Праймериз как раз объединил основные политические силы. Нам важно поднять народ, разбудить народ, показать, что народ – это сила. Это показали те же протесты нетунеядцев. Мы способны заставить власть услышать нас и учитывать наши интересы, вот наша задача, - подчеркнул Николай Козлов.


Николай Козлов стал вторым человеком, который подал документы в штаб для участия в праймериз.

Ранее документы на участие в праймериз подал руководитель движения «За свабоду» Юрий Губаревич.

 
 
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Так отреагировал руководитель штаба по выдвижению единого кандидата Игорь Борисов на пятиминутное опоздание команды ОГП.
 
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