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Задайте свой вопрос в прямом телеэфире!

12.02.2020 14:38 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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У вас есть уникальная возможность задать специалистам вопрос в прямом эфире и получить на него компетентный ответ.
Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, также свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на номер телеприемной Viber:
+375 29 847-44-44 или задайте свой вопрос прямо сейчас.

 
 
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