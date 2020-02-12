Задайте свой вопрос в прямом телеэфире!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

У вас есть уникальная возможность задать специалистам вопрос в прямом эфире и получить на него компетентный ответ.

Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, также свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на номер телеприемной Viber:

+375 29 847-44-44 или задайте свой вопрос прямо сейчас.