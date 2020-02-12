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Торги завершились очередным обвалом рубля

12.02.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль ускоренными темпами девальвируется: сегодня стоимость валютной корзины подскочила сразу на 0,75% из-за взрывного роста курса российского рубля. Стоимость доллара и евро изменилась незначительно.

Вот уже пятый раз подряд значение корзины валют переписывает исторический рекорд. С начала февраля оно подскочило вверх на 2,48%. Это в 16,5(!) раз больше, чем было по итогам января.

Курс доллара опустился всего на 0,0005 BYN до 2,1919 BYN/USD и покинул максимум за 4 года. Доллару до абсолютного максимума сейчас не хватает всего 1,5 копейки.

За последние 13 торгов стоимость белорусского рубля к доллару рухнула на 0,0789 BYN.

Кус европейской валюты подрос лишь на 0,0005 BYN до 2,3923 BYN/EUR и вернулся на максимум за 10 месяцев. Евро, как и доллар, стремительно дорожает последние 13 торгов. За это время его курс подскочил уже на 0,0584 BYN.

Курс российского рубля улетел вверх сразу на 0,0514 BYN до 3,4800 BYN/100 RUB. Это максимальное значение почти за два года (не хватило всего двух недель).

За семь последних торговых дней сотня российских рублей подорожала к белорусскому рублю на 0,1174 BYN.

Таким образом, по состоянию на сегодня курс доллара находится вблизи максимума за 4 года, курс российского рубля вблизи максимума за 2 года, а курс евро близи максимума за 10 месяцев.

Нацбанк Беларуси сегодня опубликовал информацию о своём решении с 19 февраля понизить ставку рефинансирования на 0,25% с 9,00% до 8,75%. Понижение учётной ставки обычно оказывает дополнительное давление на национальную валюту.

Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра резко обвалились. Банк России обвалил доллар на 90 копеек до 63,0470 российских рублей, и евро на 98 копеек до 68,7843 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль ускоренными темпами девальвируется: сегодня стоимость валютной корзины подскочила сразу на 0,75% из-за взрывного роста курса российского рубля....
 
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