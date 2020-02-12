Показной бой разыграли разведчики. Стрельба на Брестском: килл-хаус как поле боя

Источник материала: Виртуальный Брест

На смену так называемой линейной тактике, когда «голубые береты» атаковали мишенную обстановку цепью, пришли более современные сценарии действий на поле боя. Вооруженные конфликты все чаще проходят в городах, бои идут за каждую улицу, за каждый дом. Здесь не применишь тяжелое вооружение. На первый план выходят другие военно-тактические хитрости.





Показной бой в городе, а точнее, в здании, разыграли разведчики 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках учебно-методического сбора с командирами рот этого гвардейского соединения. Прошел он в так называемом килл-хаусе – специальном строении для отработки боя в помещении. Во время занятий там можно использовать как холостые, так и боевые патроны.

Заместитель командира 38 одшбр гвардии подполковник Валерий Булыго отметил актуальность данной тематики для военнослужащих бригады.

– Если проанализировать вооруженные конфликты последних десятилетий мы увидим, что боевые действия все чаще проходят в населенных пунктах. Неподготовленные к таким условиям подразделения несут большие потери. Поэтому логично, что в силах специальных операций Вооруженных Сил этому вопросу уделяется повышенное внимание, – резюмировал офицер. – Очень важно, чтобы каждый командир подразделения был обучен организации и порядку проведения занятия на этом учебном месте.





В тот день на учебной точке бойцы разведывательной роты 38 одшбр передвигались двумя небольшими группами. Гвардейцы-десантники работали по-боевому сплоченно – каждый чувствовал плечо товарища. В таких ситуациях опасность может поджидать на каждом шагу, за каждым углом. Войти в здание, спасти заложников и при этом не погибнуть самому – задача для настоящих профи.

Ключевую роль при ведении боевых действий в здании играет скорость. А чтобы усложнить задачу, каждый раз мишени расставляли по-новому. Ведь в стане условного врага могли оказаться и «заложники». Поэтому нужно хорошо ориентироваться в ситуации. Заодно учитывать и такой фактор, как преимущество обороняющейся стороны в знании местности. Выполнение такой сложно учебно-боевой задачи невозможно без длительных и сложных тренировок, через которые прошли разведчики во время занятий в килл-хаусе.

…После «боя» командиры рот внимательно выслушали все замечания от руководителя занятия на этой учебной точке. К слову, в качестве инструктора в тандеме с воинами действовал опытный офицер из в/ч 89417. Разведчиков 38 одшбр специально готовят к подобным испытаниям. Да, пока есть ошибки, но есть и желание больше их не допускать. А самое главное – есть понимание важности и необходимости ратной работы.

– Бой в населенном пункте весьма специфичен – там сложно воевать большими подразделениями, в городе ограничена возможность использования огневой и ударной мощи бронетехники. Поэтому для боевых действий в таких условиях создаются штурмовые группы в составе нескольких человек. Каждая группа действует на своем направлении или участке, – пояснил офицер-инструктор капитан Иван П. – Главная задача в ходе штурма – ошеломить и подавить волю противника до того, как он сможет оказать организованное сопротивление. Кроме того, военнослужащие должны четко знать порядок действий при возникновении нештатных ситуаций либо ранении боевого товарища. Ребята хорошо сработали. Наши тренировки не прошли зря.

Майор Олег Некало, «Ваяр», фото автора и Владимира Симончика