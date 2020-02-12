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Невероятно! Мингорсуд отменил штраф противнику "интеграции" с Россией

12.02.2020 15:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщила на странице в фейсбуке журналистка "Новага Часу" Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).



Напомним, суд Центрального района г. Минска 9 января осудил активиста по ч.3 ст. 23.34 КоАП (организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) за участие в антиинтеграционный акции 20 декабря. 

Судья Юлия Густыр оштрафовала Евгения Батуру на 50 базовых величин (1 350 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщила на странице в фейсбуке журналистка "Новага Часу" Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г....
 
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