Цель по инфляции в среднесрочном периоде может быть от 4% до 5% - Нацбанк

Источник материала: Виртуальный Брест

Цель по инфляции в среднесрочном периоде может быть в диапазоне от 4% до 5%. Об этом сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.





"Глубоко убежден, что мы постепенно, учитывая структурные проблемы, должны двигаться к более низкой цели по инфляции. В ближайшем будущем это может быть цель в 4%, может быть промежуточная цель в 4,5%. Что мы определим с правительством, будет известно позже. Тем не менее, мне представляется, что диапазон между 4% и 5% - тот диапазон на ближайшие пять лет, который соответствует состоянию нашей экономики", - сказал Павел Каллаур.

Что касается ставки рефинансирования, то она зависит от многих факторов. "Если в мире будет меньше неопределенности, если у нас будет меньше рисков не только от предприятий, но и страновых рисков, безусловно, потенциал для снижения присутствует и его можно было бы постепенно реализовывать", - отметил председатель правления Нацбанка.

Как сообщалось, на 2020 год в Беларуси установлены целевые параметры инфляции на уровне не более 5%. Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.