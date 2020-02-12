Министерство образования опубликовало проект примерных этических правил педагогов и предлагает его обсудить

Источник материала: Полесская правда



Примерные этические правила педагогических работников опубликованы на сайте Министерства образования. Правила были разработаны, чтобы создать условия для благоприятной и безопасной образовательной среды, устойчивого развития учреждений образования.

Основу правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности.

Обсудить проект Министерство образования предлагает по 1 марта 2020 года. Замечания и предложения по корректировке указанных этических правил можно направить по электронному адресу: mo329@minedu.unibel.by (с пометкой «Этические правила»).

Проект

Примерные этические правила

педагогических работников

Общие положения

Настоящие Примерные этические правила педагогических работников (далее − Правила) основаны на положениях Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Трудового кодекса Республики Беларусь, а также общепризнанных нравственных принципах, традициях национальной культуры и национальной системы образования Республики Беларусь.

Правила разработаны с целью обеспечения права обучающихся и воспитанников на получение качественного образования в гуманных условиях, создания условий для установления благоприятной и безопасной образовательной среды, обеспечения устойчивого развития учреждений образования Республики Беларусь. Правила представляют собой свод общих требований, которые предъявляются к педагогическим работникам при осуществлении профессиональной деятельности независимо от занимаемой ими должности. Основу Правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности. Знание и соблюдение Правил является одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности и трудовой дисциплины педагогического работника. Руководство учреждения образования обязано создать необходимые условия для полной реализации Правил. Правила являются документом, открытым для ознакомления всех субъектов образовательных отношений. Содержание Правил доводится до сведения педагогических работников на педагогическом совете, обучающихся – на классных часах, законных представителей обучающихся – на родительских собраниях. Вновь поступающие на работу педагогические работники обязательно знакомятся с данным документом. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься по инициативе как отдельных педагогических работников, руководства учреждения образования, так и органов самоуправления (совета учреждения образования, педагогического совета, родительского комитета) учреждения образования. Изменения и дополнения утверждаются решением Совета учреждения образования (педагогического совета учреждения образования). Рекомендовано при разработке локальных нормативных правовых актов о нормах профессиональной этики педагогических работников в учреждениях образования и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, руководствоваться данными Правилами с учетом специфики педагогической деятельности на различных уровнях образования.

Общие этические требования, предъявляемые к личности педагогического работника при осуществлении профессиональной деятельности:

создавать и поддерживать уважительные и доверительные отношения в педагогическом коллективе и коллективе обучающихся, способствовать созданию безопасной образовательной среды, устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в учреждении образования;

не допускать оценок и высказываний, унижающих честь и достоинство коллег, обучающихся и их законных представителей;

избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) учреждения образования;

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

обсуждать проблемы педагогической сферы в уважительной форме и принимать решения в открытых педагогических дискуссиях;

спокойно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки;

избегать конфликтов во взаимоотношениях, стремиться к корректному разрешению спорных вопросов как в частной, так и в общественной жизни;

не допускать обсуждения рабочих моментов и перехода на личности с указанием должностных полномочий, публичного предвзятого обсуждения учреждения образования, в том числе в сети Интернет;

не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся (законных представителей) каких-либо услуг, одолжений, вознаграждения за свою работу (дополнительную в том числе);

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, принимать меры по предупреждению коррупции;

бережно относиться к имуществу учреждения образования и не использовать его в личных целях;

придерживаться делового стиля одежды, способствующего созданию и поддержанию положительного имиджа педагогического работника и учреждения образования.

Общие этические требования во взаимоотношениях педагогического работника с обучающимися: строить работу на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся, активно защищать их основополагающие человеческие права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка»;

при взаимодействии с обучающимися проявлять уважение к их национальным и семейным традициям, учитывать их культурные, конфессиональные и иные особенности конфессий, способствовать их межнациональному и межрелигиозному взаимодействию с другими участниками образовательного процесса;

соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве, не допускать размещения в сети Интернет, на информационных ресурсах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся;

проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся;

не допускать случаев применения методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся, проявлять деликатность и тактичность в оценке успехов (неуспехов) обучающихся;

при оценке учебных достижений обучающихся быть объективным и справедливым, не допускать тенденциозного занижения или завышения оценочных баллов;

не сообщать другим лицам информацию, доверенную лично ему обучающимися, другими должностными лицами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

не подвергать публичной критике личность обучающихся и их законных представителей;

стремиться быть положительным примером для обучающихся.

Общие этические требования во взаимоотношениях между педагогическими работниками: соблюдать и защищать интересы профессионального сообщества;

добросовестно и качественно исполнять свои профессиональные обязанности, заботиться о престиже профессии, уважать честь и достоинство коллег, не допускать действий, наносящих ущерб авторитету педагогических работников;

внешним видом, характером и поведением, культурой общения соответствовать традициям и нормам профессионального сообщества; поддерживать и защищать профессиональную честь педагогического работника, его миссию;

защищать свой авторитет, авторитет своих коллег, не унижать их в присутствии обучающихся или других лиц; не обсуждать с обучающимися и их законными представителями недостатки коллег;

помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии об учреждении образования и образовательной сфере в целом;

не переносить свои личные симпатии и антипатии на служебные отношения;

стремиться к взаимодействию с другими педагогами, оказывать взаимопомощь, соблюдать единство интересов, уважать интересы друг друга;

не допускать нетактичного вмешательства в личную жизнь коллег, проявления зависти, недоброжелательности, умаления заслуг других педагогических работников, высказывания обвинений в их несостоятельности и вытеснения из коллектива;

не препятствовать равноправному выражению мнения и защите своих убеждений всеми педагогическими работниками независимо от статуса и квалификационной категории;

избирать такой образ жизни, который не наносит ущерба престижу профессии, отношениям с обучающимися, законными представителями обучающихся и коллегами, не препятствует качественному исполнению профессиональных обязанностей.