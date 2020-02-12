ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза - Нацбанк

12.02.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза в $7,3 млрд. Об этом сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза - Нацбанк

"Мы предусмотрели в наших прогнозах более низкий уровень золотовалютных резервов. Но это не значит, что он таким будет. Да, скорее всего, будет меньше, чем на начало года. Но он будет ближе к той цифре, которую мы имеем ($9,2 млрд на 1 февраля. - Прим. БЕЛТА), чем к той, которую заложили в консервативном сценарии ($7,3 млрд)", - сказал Павел Каллаур.

Он подчеркнул, что в целях обеспечения устойчивости внешнего долга и выполнения соответствующих обязательств было решено придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов и не пытаться любой ценой довести их до покрытия трехмесячного импорта. "Если ситуация улучшится, мы, безусловно, будем к тому стремиться. А с учетом складывающейся ситуации оптимальный объем покрытия импорта - 2,5 месяца", - добавил председатель правления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Золотовалютные резервы в Беларуси в 2020 году могут снизиться, но останутся выше прогноза в $7,3 млрд. Об этом сообщил на брифинге председатель правления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика