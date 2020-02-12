Видеоредакторы – предложения для творческих натур

С распространением среди широких слоев населения компьютеров, а затем и интернета вышли на новый уровень возможности по созданию самых разнообразных творческих продуктов. Если раньше о разработке собственного видеофильма можно было лишь мечтать, то теперь остается просто брать и пользоваться специально приготовленными для подобных работ инструментами. В качестве таковых выступают видеореадкторы, позволяющие удобно оперировать роликами, картинками, текстами, спецэффектами и многим другим. Среди огромного разнообразия подобных сервисов каждый человек способен найти лучший видеоредактор именно для себя, учитывая особенности решаемых чаще всего задач и другие моменты. Предложения рынка здесь могут серьезно различаться своим функционалом, степенью понятности для неискушенных пользователей, наличием или отсутствием технической поддержки.

Для многих людей большой интерес представляют такие сервисы, как ВидеоМонтаж, ориентированные не только на опытных в подобном творчестве натур, но и на полных неофитов. Здесь представлен интуитивно понятный интерфейс, подкрепленный большим количеством возможностей. Также предложены инструменты для обучения, позволяющие быстро освоиться на площадке и использовать ее предложения по полной. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в техподдержку, готовую круглосуточно отвечать на вопросы креативных натур.

Отличительной чертой качественного видеоредактора является возможность взаимодействия с самыми разнообразными форматами материалов, такими как MP4, 3PG, MPEG, AVI, MOV, FLV и прочими. Созданные ролики можно будет просматривать не только с компьютерных, но и с мобильных устройств, а также с игровых приставок, телевизоров. Возможно сохранение готового продукта и для публикации в интернете на популярных сервисах. Доступна озвучка подготовленного фильма посредством своих или предложенных композиций. Помимо файлов видеоформата здесь можно работать и с картинками, фотографиями из собственного или встроенного каталога. Благодаря такой опции легко формировать выразительные заставки. Коллекция ресурса может предложить и необычные эффекты в самых популярных категориях, начиная с природы, заканчивая романтикой и мультиками. В дополнение ко всему этому предусмотрены инструменты для доведения материалов до совершенства с помощью кадрирования, изменения скорости прокрутки, контрастности, яркости и прочих характеристик.

*на правах рекламы.