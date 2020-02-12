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Видеоредакторы – предложения для творческих натур
12.02.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С распространением среди широких слоев населения компьютеров, а затем и интернета вышли на новый уровень возможности по созданию самых разнообразных творческих продуктов. Если раньше о разработке собственного видеофильма можно было лишь мечтать, то теперь остается просто брать и пользоваться специально приготовленными для подобных работ инструментами. В качестве таковых выступают видеореадкторы, позволяющие удобно оперировать роликами, картинками, текстами, спецэффектами и многим другим. Среди огромного разнообразия подобных сервисов каждый человек способен найти
Для многих людей большой интерес представляют такие сервисы, как ВидеоМонтаж, ориентированные не только на опытных в подобном творчестве натур, но и на полных неофитов. Здесь представлен интуитивно понятный интерфейс, подкрепленный большим количеством возможностей. Также предложены инструменты для обучения, позволяющие быстро освоиться на площадке и использовать ее предложения по полной. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в техподдержку, готовую круглосуточно отвечать на вопросы креативных натур.
Отличительной чертой качественного видеоредактора является возможность взаимодействия с самыми разнообразными форматами материалов, такими как MP4, 3PG, MPEG, AVI, MOV, FLV и прочими. Созданные ролики можно будет просматривать не только с компьютерных, но и с мобильных устройств, а также с игровых приставок, телевизоров. Возможно сохранение готового продукта и для публикации в интернете на популярных сервисах. Доступна озвучка подготовленного фильма посредством своих или предложенных композиций. Помимо файлов видеоформата здесь можно работать и с картинками, фотографиями из собственного или встроенного каталога. Благодаря такой опции легко формировать выразительные заставки. Коллекция ресурса может предложить и необычные эффекты в самых популярных категориях, начиная с природы, заканчивая романтикой и мультиками. В дополнение ко всему этому предусмотрены инструменты для доведения материалов до совершенства с помощью кадрирования, изменения скорости прокрутки, контрастности, яркости и прочих характеристик.
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