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Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении трассы Минск – Дзержинск. Мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. В результате водитель и трое пассажиров госпитализированы.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении...
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