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Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми

12.02.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми

53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении трассы Минск – Дзержинск. Мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. В результате водитель и трое пассажиров госпитализированы.   

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
В результате аварии пострадал сам водитель, его 52-летняя пассажирка, а также два ребенка 9 и 12 лет, которые находились на заднем сиденьи. Стоит отметить, что оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности.  

Не справился с управлением. На трассе М14 перевернулся автомобиль с детьми

Люди в материале: Сергей Чеботарев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Под Минском перевернулся автомобиль с детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 53-летний водитель ехал по автодороге М14 в направлении...
 
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