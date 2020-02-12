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Как работается в здании Верховного суда Лукашенко, где один декор стоил $1 миллион

12.02.2020 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Переезд в новое здание Верховного суда позволил работать над улучшением судебной системы страны, сказал зампреда Верховного суда Валерий Калинкович, пишет «Свобода».

Напомним, 5 апреля 2019 года Александр Лукашенко помпезно открыл новое здание Верховного суда. В тот день президент сразу же провел по нему экскурсию, куда не пустили журналистов независимых СМИ. Вот пара фото интерьеров:

Сколько он стоил беларускому бюджету – загадка до сих пор. С тендеров, опубликованных на сайте госзакупок, видно, что проект строили как за «бюджетные деньги» (из национального и минского бюджетов, а также из инвестиционных программ), так и за «собственные деньги». На один только декор внутри потратили не меньше 800 тысяч долларов, фонтан перед судом – около 300 тысяч долларов, брусчатку возле суда – 390 тысяч.

Сегодня, 12 февраля 2020 года, на пресс-конференции, посвященной итогам работы беларуских судов в 2020 году, Валерий Калинкович рассказал, что здание используется почти максимально.

«Условия работы в новом здании позволяют нам говорить о разработке единой информационной системы судов общей юрисдикции, – сказал Калинкович. – Во-вторых, в новом здании мы получили 16 залов судебных заседаний, которые на этот момент все работают. В-третьих, в прошлом году мы только международных конференций, семинаров провели штук десять. Это проекты, касающиеся общих стандартов правосудия, связанные с различными сторонами судебной деятельности, ее организации, ее результатов. Трижды состоялись заседании пленумов Верховного суда, заседание президиума Верховного суда. Работы в этом здании хватит».

 
 
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Переезд в новое здание Верховного суда позволил работать над улучшением судебной системы страны, сказал зампреда Верховного суда Валерий Калинкович,...
 
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