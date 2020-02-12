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В магазинах Гомельской области обнаружили некачественную тушенку

12.02.2020 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В магазинах Гомельской области обнаружили некачественную тушенку
Фото из открытых источников

Как стало известно специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона тушенку российского производства, которая не соответствует определению мясных кусковых консервов.

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В частности, речь идет о консервах «Свинина тушеная высший сорт» торговой марки «Невероятно Dешево» изготовителя ООО КМПЗ «Балтпроммясо». В инспекции отметили, что информация на упаковке вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию.

Товар не отвечает техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В документе прописано, что кусковые консервы – это консервы, изготовленные из ингредиентов, измельченных на куски массой свыше 30 г. Содержимое банок названной тушенки в разогретом состоянии представляет собой бесформенную массу в виде фарша с наличием трех-четырех кусочков мяса менее 30 г в бульоне.

Сообщается, что инспекция приняла меры по ограничению обращения данной продукции на белорусском рынке.

 
 
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Данная тушенка не соответствует определению мясных кусковых консервов.
 
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