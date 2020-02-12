В Британии на два года осудили женщину, которая пыталась открыть дверь самолета в полете

"Европейская правда" со ссылкой на Sky News . Об этом сообщаетсо ссылкой на





26-летняя Хлоя Хейнс была приговорена к двум годам тюремного заключения за инцидента на борту рейса авиакомпании Jet2, который произошел 22 июня прошлого года.





Самолет следовал из аэропорта Станстед в турецкий Даламан, когда на полпути Хейнс затеяла драку с бортпроводниками и пыталась открыть дверь.





Два истребителя британских ВВС были подняты по тревоге, чтобы встретить рейс Jet2 и сопровождать его обратно в аэропорт.





Хейнс на суде заявила, "что была не в себе и не помнила, что на самом деле произошло" во время полета, намешав алкоголь с лекарствами.





Она признала, что поставила под угрозу безопасность самолета и напала на члена экипажа, которая помешала ей открыть дверь самолета.





"Те, кто оказался в ловушке в замкнутом пространстве самолета, неизбежно будут напуганы действиями тех, кто в нетрезвом состоянии угрожает их жизни. Для некоторых это станет самым страшным кошмаром", - сказал судья, оглашая решение.





Авиакомпания Jet2 подсчитала, что инцидент обошелся ей в 86 тыс. фунтов стерлингов.