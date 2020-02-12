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В Минске порядка 50 заведений dog-friendly

12.02.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ногу со временем. В Минске становится все больше кафе, куда можно прийти с питомцем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких заведений в городе уже более полусотни.

В Минске порядка 50 заведений dog-friendly

О том, что заходить в ресторан или кофейню можно с четвероногим другом красноречиво сообщает табличка «С собакой можно». Здесь питомцу предложат воду или даже накормят.

В Минске порядка 50 заведений dog-friendly

Присоединиться к движению dog-friendly изъявляют желание сами заведения. К слову, случаев агрессивного поведения животных в кафе пока не было. Чаще всего они спокойно лежат на полу и ждут, пока хозяин закончит обед. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ногу со временем. В Минске становится все больше кафе, куда можно прийти с питомцем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Таких...
 
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