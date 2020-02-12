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«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Топлива хватает на всех. «Белнефтехим» опровергает информацию о дефиците нефтепродуктов и ограничении поставок на российские АЗС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Количество российских заправок в Беларуси составляет чуть менее 20 % от общего числа АЗС. При этом закупать родную нефть они не могут из-за запрета, введеного Москвой в 2018 году.
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«Белнефтехим»: чтобы им дышалось полегче и поинтереснее, предлагали российским компаниям давальческую схему
Новости Беларуси. Топлива хватает на всех. «Белнефтехим» опровергает информацию о дефиците нефтепродуктов и ограничении поставок на российские АЗС в Беларуси,...
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