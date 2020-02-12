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Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Показать не только в Интернете, но и взять, собрать тех же матерей. Вот сейчас у нас в Союзе молодёжи проходит проект «Я служу» республиканский, где мы собираем, в том числе матерей будущих солдат-срочников. Везём и показываем, как это выглядит на самом деле. Поэтому тут все формы хороши. Но в первую очередь, конечно,
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики...
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