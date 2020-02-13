Дом совместного проживания для пожилых людей и инвалидов открыли в Белоозерске

Источник материала: Виртуальный Брест

Дом совместного самостоятельного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов открыли в Белоозерске, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Березовского территориального центра социального обслуживания населения Людмила Мороз.





Это второй дом совместного самостоятельного проживания в Брестской области - до сих пор такой функционировал только в Ляховичском районе. Он рассчитан на одиноких пожилых людей, инвалидов, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Учреждение создано на базе помещений Березовского ЖКХ в одной из многоэтажек города. За счет средств районного бюджета сделали ремонт. С мебелью и необходимым оборудованием помогли комитет по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома, "Брестоблгаз".

Здесь могут одновременно проживать четыре человека. Постояльцы самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, занимаются бытом и организуют свой день. К ним регулярно наведывается и соцработник. "Это инновационное направление в сфере соцобслуживания. Дом совместного самостоятельного проживания и в целом стационарозамещающие формы являются хорошей альтернативой пребыванию пожилых людей в домах-интернатах, больницах сестринского ухода. Здесь они находятся в привычной для себя обстановке, в комфортных домашних условиях", - отметила Людмила Мороз.

Дом совместного самостоятельного проживания организован в одной из трех арендуемых квартир. Вторая предназначена для отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которое открыли в прошлом году. В третьей планируется провести ремонт и открыть отделение дневного пребывания для инвалидов. Ожидается, что это произойдет уже в текущем году.

В ТЦСОН Березовского района активно развивают и другие стационарозамещающие формы социальной работы. Например, только за прошлый год количество патронатных семей в районе увеличилось с двух до 58, гостевых семей - с 4 до 21, приемных - с 4 до 9. Если в прошлый осенне-зимний сезон в четырех домах зимовки проживали 8 человек, то сейчас - 12. Пятеро инвалидов получают услуги в замещающих семьях. Пользуется спросом и такая форма соцобслуживания, как "санаторий на дому", которую в Березовском районе внедрили в прошлом году. Сейчас посредством нее медико-реабилитационные и социальные услуги получают 11 пожилых граждан.

По итогам работы в 2019 году коллектив Березовского ТЦСОН признан победителем областного конкурса среди аналогичных подразделений комитета по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома.