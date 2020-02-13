Американский стартап обещает показать в Женеве «революционный гиперкар 21-го столетия»

Источник материала: Tut.by

«Революционный гиперкар 21-го столетия», — именно так нескромно описывает свое пока еще засекреченное творение новоиспеченная компания из Калифорнии Czinger Vehicles.





Основателем новой компании является бизнесмен и изобретатель Кевин Зингер, прежде работавший в компании Divergent Technologies. Фирма построила суперкар Blade, в конструкции которого широко использовались компоненты и детали, изготовленные методом 3D-печати. Теперь Зингер снова заявил о себе — с помощью новой собственной компании Czinger Vehicles, которая на грядущем Женевском автосалоне собирается провести громкую премьеру.





О новом проекте Зингера пока ничего толком неизвестно — стартап лишь подогревает интерес к грядущему дебюту, выпустив короткий видеоролик и несколько тизеров с изображением фрагментов гиперкара, получившего обозначение 21C. Это будет «двухдверка» с тандемной посадкой двух седоков (то есть пассажир располагается позади водителя), массивным антикрылом из карбона и гибридной установкой, характеристики которой не разглашаются. По всей видимости, большинство деталей 21C напечатано на 3D-принтере. Создатели же говорят о том, что машина и ее силовая установка целиком разработаны на базе Czinger Vehicles в Лос-Анджелесе.





Больше информации о 21C компания обнародует в дни работы автошоу в Женеве, которое откроется 3 марта.