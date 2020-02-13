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Активисты будут подавать заявку на проведение в Гродно Дня Воли

13.02.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Праздник в Гродно запланирован в Коложском парке в субботу, 21 марта, с 13 до 18 часов. Такие данные будут в заявке в горисполком, которую активисты подадут в начале следующей недели.



– Мы планируем, что это будет 21 марта, с 13.00 до 18.00. Так будет указано в заявке. На сегодняшний день мы проговорили определенные активности, которые хотели бы видеть в рамках этого фестиваля, – говорит активист Вадим Саранчуков.

В этом году сцену планируют не делать центральной точкой притяжения. Сцена будет, планируются политические и культурные речи, музыкальные выступления. Но главными будут активности на площадке. “Планируем проведение фестиваля с рядом активностей, чтобы максимально вовлечь людей, которые придут на мероприятие”, – говорят активисты про формат праздника.

В планах включить в фестиваль торговую ярмарку, фудкорт, детскую площадку. Активисты хотят видеть реконструкторов, фотозону, тиры.

– И приглашаем всех креативных людей и креативные площадки города и Беларуси присоединиться к нашей инициативе, – говорит Вадим.

Активисты собирают предложения по активностях и группах, которые гродненцы хотят увидеть на мероприятии. Свои пожелания можно оставлять в соцсетях.

Заявка в горисполком будет подана от имени четырех человек. Это люди, которые подавали ее в прошлые годы, и новички, которые присоединились только в этом году. После подачи заявки активисты объявят о сборе средств на празднование. По предварительным подсчетам, на проведение мероприятия понадобится 15 000 белорусских рублей.

В планах оргкомитета использовать набор особенностей, которые выделят День Воли из ряда других мероприятий, которые будут проводить по всей Беларуси. Типа паспортов БНР и виз гродненцев, которые получат самые активные.

Напомним, что заявка на День Воли в Минске подана на 22 марта. Также 22 марта в Вильнюсе планируется мероприятие к годовщине казни Кастуся Калиновского.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Праздник в Гродно запланирован в Коложском парке в субботу, 21 марта, с 13 до 18 часов. Такие данные будут в заявке в горисполком, которую активисты подадут в начале...
 
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