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Новые Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представлены официально. Вот их цена

13.02.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила два флагманских смартфона — Mi 10 и Mi 10 Pro. Устройства получили топовые технические характеристики и продвинутые основные камеры.


Внешне оба аппарата мало чем отличаются друг от друга. С задней и фронтальных сторон — стекло, в левом верхнем углу дисплея — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры. Подзарядка идет через порт USB-C на нижней грани аппаратов, еще одна особенность — стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев, уже традиционно, встроен в экраны. Клавиши управления системой — кнопка питания и качель регулировки громкости — располагаются на правой грани девайсов. Для кого-то окажется важна и поддержка NFC. А вот продвинутой технологии защиты от воды в новинках нет.

Технические характеристики также сходятся. Диагональ AMOLED-панелей в смартфонах составляет 6,67 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей, есть поддержка 90 Гц. Благодаря последнему все действия вроде перелистывания рабочих столов или, например, ленты соцсети, должны ощущаться более плавными.


Mi 10 Pro

Процессором для обоих гаджетов выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти типа LPDDR5 — от 8 ГБ до 12 ГБ, постоянной типа UFS 3.0 — 128/256 ГБ в Mi 10 и 128/256/512 ГБ в Mi 10 Pro. Заявлена и продвинутая система охлаждения с несколькими температурными датчиками и специальной пластиной для отвода тепла. Еще одна важная особенность — поддержка 5G-сетей.

Объем аккумулятора обычного Mi 10 — 4780 мАч. Устройство поддерживает проводную и беспроводную 30-ваттные зарядки. В Mi 10 Pro установлена батарея меньшего объема — на 4500 мАч. Правда и скорость зарядки по проводу у нее немного выше — до 50 Вт. Кроме того, в актив смартфонов входит 10-ваттная обратная зарядка — с ее помощью можно восполнять энергию других гаджетов.


В Mi 10 используется фотомодуль на 108 Мп, два датчика по 2 Мп (макро и портретный), и еще один на 13 Мп (суперширокоугольный). Утверждается, что смартфон способен снимать видео в разрешении 8K. В Mi 10 Pro используется связка из камеры на 108 Мп, телефото-модуля на 12 Мп + 8 Мп, а также суперширокоугольного датчика на 20 Мп. В рейтнге известного ресурса по сравнению камер смартфонов DxOMark Mi 10 Pro занял первое место и набрал в общей сложности 124 балла.

За стартовую версию Mi 10 в Китае просят 570 долларов. О дате поступления устройств в международную продажу и стоимости в других регионах пока не сообщается.

Ниже — цена других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
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Устройства пока представлены только для рынка Китая.
 
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