Жителя Калинковичей приговорили к 18 годам колонии за убийство матери

Сын женщины жил в Брестской области, перебивался случайными заработками. Незадолго до трагедии перед поездкой в Россию он оставил матери на хранение $500.

На протяжении нескольких дней 52-летний мужчина распивал спиртные напитки, периодически он также вдыхал пары растворителя.

В таком состоянии он пришел в квартиру матери и попросил вернуть его деньги.

«Женщина, опасаясь, что он потратит все оставшиеся сбережения, необходимые для запланированной поездки, ему отказала. Тогда сын схватил керамический нож из кухонного набора и направился к матери, которая на диване смотрела телевизор. Он сел ей на ноги и в какой-то момент ударил ножом в шею», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Гомельской области Андрея Карася.

Женщина скончалась от острой кровопотери. Мужчину задержали.

Во время судебных заседаний обвиняемый вину не признавал. По его словам, мать сама наткнулась на нож, пытаясь встать.

Суд признал мужчину виновным. Ему дали 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Выяснилось, в 1990-х годах мужчина уже был осужден за изнасилование, кражу и разбой.

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