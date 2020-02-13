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Комитет госконтроля вернул в бюджет государства более 200 млн рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По итогам проверок Комитета государственного контроля в бюджет государства возвращено более 200 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании констатировали – количество контрольных мероприятий, по сравнению с 2018 годом, не увеличилось. Кроме того, при изучении положения дел на предприятиях и в организациях стали больше применять профилактических, а не карательных мер. То есть работа велась, прежде всего, на предупреждение нарушений без наложения штрафов. Такой подход позволил существенно снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В 2020 году Комитет продолжит работать сразу по нескольким направлениям: контроль за поручениями главы государства. В приоритете – наведение и поддержание порядка во всех сферах жизни общества. Кроме того, под пристальным вниманием – эффективное расходование бюджетных средств и контроль за целевым использованием государственной собственности. Перед ведомством также стоит задача поиска внутренних резервов для развития предприятий.
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Новости Беларуси. По итогам проверок Комитета государственного контроля в бюджет государства возвращено более 200 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на...
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