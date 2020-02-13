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Кого и когда могут направить на службу в резерве? Мнение эксперта

13.02.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Для чего, вообще, вводилась служба в резерве? Она ведь изначально вводилась и для того у нас в стране, чтобы дать возможность молодым людям, не отрывая их от научной деятельности, от трудовой деятельности, можно было и проходить воинскую службу в резерве, и заниматься либо научной, либо трудовой деятельностью. Это было в 2005 году, насколько я помню.

Кого и когда могут направить на службу в резерве? Мнение эксперта

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Да, но дело в том, что смысл-то заключался в введении данного нового вида службы, и я хочу сказать, что он такое особое положение занимает даже среди Вооружённых сил стран СНГ. В общем-то, в тот период, благоприятный период нулевых годов у нас был очень большой избыток призывников. И неслучайно законодательно закреплено, что на службу в резерве призываются граждане при отсутствии потребности в военнослужащих срочной военной службы.

Почему я и сказал, что когда обстановка изменится в стране, когда вот эти проблемы с комплектованием Вооружённых сил, других войск и воинских формирований пройдут, то естественно все те молодые люди, если их будет больше, чем потребуется, их мы будем осуществлять военную подготовку через службу в резерве. Естественно, в первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам. Под это, конечно же, должны попасть и работники агросектора, и аспиранты, но и другие ценные, допустим, таланты, молодые люди, допустим, в других сферах деятельности. Необязательно именно в этом.

Люди в материале: Игорь Мартынов, Андрей Мурашов
 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не...
 
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