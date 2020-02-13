Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль к 75-летию Победы

БЕЛТА . Этот документ был подписан 13 февраля, сообщает





На лицевой стороне медали будет располагаться композиция — воин-победитель с флагом, партизан с автоматом в поднятой руке и женщина с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Производиться награда будет из латуни.





Юбилейную медаль планируется присуждать ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй Мировой войны. Также её будут вручать военнослужащим, работникам государственных органов и тем, кто внёс значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти погибших, организацию мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.



