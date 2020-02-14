Каждый, кому пришлось столкнуться с поиском работы, слышал, что обратиться нужно в службу занятости, а именно — в управление по труду, занятости и социальной защите. Эта служба приходит на помощь в решении многих жизненных проблем граждан. Вопросы оплаты и охраны труда, пенсионное обеспечение, оказание социальной помощи и многое другое. Но в числе приоритетных задач – содействие занятости населения, проще говоря — помощь в трудоустройстве. О том, на какую поддержку могут рассчитывать смолевичане в поиске работы, мы поговорили с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Натальей Денисевич.

— Наталья Михайловна, как обстоят дела на рынке труда нашего района?

— В службе занятости на учете в качестве безработных сегодня состоит 24 человека. С ними проводится работа по трудоустройству. В банке вакансий района содержится более 1700 свободных рабочих мест, из которых 60 процентов находятся в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», а 40 процентов приходится на остальные предприятия и организации.

— А если из вакансий на территории района ничего подходящего для безработного не нашлось?

— В таком случае можно подобрать рабочее место в других районах, в том числе с предоставлением жилья. Скажем, в другом районе или даже области, согласно общегосударственному банку вакансий, требуется работник, которому при трудоустройстве могут предоставить и жилье. Если соискатель соглашается на переезд, а наниматель согласен принять работника, отдел занятости помогает ему еще и финансово с переездом и трудоустройством. Безработным, заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет 1 679,09 руб. Но в случае получения этой выплаты человеку нужно отработать у нанимателя не менее 12 месяцев.

— Ну, а если и в соседних районах вакансий по запросам соискателя нет?

— В таком случае наша служба может направить безработного на обучение по его желанию. Обучение можно пройти по специальностям, востребованным на рынке труда, таким как слесарь по ремонту автомобилей, парикмахер, мастер по маникюру, повар, кондитер, оператор котельной, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик и прочие. При этом человек не тратит ни копейки из собственного кармана, по сути, осваивая новую профессию. В январе-декабре 2019 года на профессиональное обучение нами направлено 15 человек.

В то же время, если предприятию нужны подготовленные рабочие или специалисты, то управление по труду, занятости и социальной защите может организовать по заказу данного нанимателя профессиональное обучение безработных граждан с последующим гарантированным трудоустройством на предприятии. Обучение проводится за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты и осуществляется в специализированных учебных заведениях по направлению службы занятости под конкретный заказ предприятия.

— Случается так, что человек остается без работы, но уже не первый год мечтает реализоваться в бизнесе. Получит ли поддержку безработный, если, к примеру, есть идея начать свое дело?

— Поддержка предпринимательской инициативы — важное направление политики в области содействия занятости населения. В прошлом году управлением по труду содействие в организации предпринимательской деятельности оказано 9 начинающим предпринимателям. Изначально безработные граждане были направлены на краткосрочные курсы по предпринимательской деятельности, где они составили бизнес-план своей будущей деятельности, а затем, после защиты бизнес-плана, им была выделена безвозвратная финансовая помощь. Виды деятельности, по которым организовывалась предпринимательская деятельность, самые разные: это техническое обслуживание и ремонт автомобилей, электромонтажные работы, производство прочей верхней одежды и другие. На сегодняшний день сумма выделяемой субсидии составляет от 2 638,57 руб. до 3 598,05 руб. При соблюдении условий договора, выделенные денежные средства возвращать не нужно.

— Как обстоит дело с трудоустройством уязвимых слоев населения? К примеру, люди с инвалидностью, каковы их шансы трудоустроиться?

— Возможность трудоустроиться есть – здесь все индивидуально в каждом конкретном случае. К примеру, в 2019 году трудоустроено 11 граждан из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 6 граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 5 граждан из числа людей с инвалидностью. Двое из инвалидов трудоустроены с целью трудовой адаптации с компенсацией нанимателям заработной платы – по профессии «диспетчер» в ООО «Гермила», а также по профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений» в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания инвалидов». В случае трудоустройства инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности, управлением по труду полностью возмещается нанимателю выплачиваемая инвалиду заработная плата в срок от 6 месяцев до года. Уязвимым слоям населения, действительно, непросто найти работу, но все зависящее от нас для их трудоустройства мы делаем.

— А если, скажем, студент решил подработать на каникулах. С таким вопросом можно обратиться в управление?

— И здесь мы поможем. В период летних каникул службой занятости организовывается временная трудовая занятость учащихся, которая предполагает как индивидуальное трудоустройство, так и работу на базе управления по образованию, спорту и туризму и УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей». С банком вакансий для трудоустройства на период летних каникул можно будет ознакомиться уже в мае.

— Наталья Михайловна, что, по Вашему мнению, главное для человека, который находится в поисках работы?

— Рабочее место можно искать по-разному. Кто-то рассчитывает на связи и знакомства, кто-то рассылает резюме, а кто-то обращается в службу занятости. Мы помогаем гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям – в подборе необходимых работников. При этом к каждому обратившемуся применяем индивидуальный подход, учитываем профессию, опыт работы, медицинские противопоказания. Но все-таки главное в поиске работы, по моему мнению, — активная позиция соискателя. Если он заинтересован в трудоустройстве, то помочь такому человеку найти место работы не составит большого труда.

ДЛЯ СПРАВКИ

За 2019 год службой занятости оказано содействие в трудоустройстве 316 обратившимся гражданам. Уровень безработицы на конец декабря 2019 года составил 0,07 процентов к численности экономически активного населения.

За январь-декабрь 2019 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Смолевичского района составила 1090,4 руб. Среднемесячная заработная плата в районе в бюджетной сфере составила 842,4 руб. В целом, по результатам работы за январь-декабрь 2019 г., Смолевичский район по уровню среднемесячной заработной платы занимает 5 место в Минской области после Солигорского, Минского районов, г. Жодино и Дзержинского района.

Беседовала Виктория КИРБАЙ.

На снимке: Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Денисевич.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.