«Джентльмены»: 6 из 10. Гай Ричи возвращается к криминальным корням

Источник материала: Tut.by

В минский прокат вышел фильм «Джентльмены» — долгожданное возвращение культового режиссера Гая Ричи к путанным криминальным комедиям про лондонских бандитов. AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и докладывает: получилось стильно, бодро и похоже на ваш любимый «Большой куш», но все равно что-то уже не то.





Притворяющийся английским аристократом американец Микки Пирсон, ответственный за весь оборот марихуаны в Британии подтянутый джентльмен в дорогом костюме, собирается продать бизнес за бешеные миллионы фунтов. Пока потенциальный покупатель — чопорный еврей-наркоделец — присматривается к подпольным фермам, свой кусок нагло хочет отхватить еще и шальной китайский бандит по кличке Сухой Глаз. Поводов для головной боли у Микки и его бородатого секретаря Рэймонда без того хватает: то какие-то рэперы в спортивках устроят налет на одну из ферм, то какой-то ушлый журналист вдруг решит шантажировать компроматом.

Культовый гопник-аристократ Гай Ричи на стыке веков заслужил уважение улиц (в основном, постсоветских — на Западе он почти за каждый фильм получал по шее) всего с двумя работами, а последние лет десять занимался как будто бы не тем, чем надо, да еще и на побегушках у больших студий. Но оказалось все было не зря. Взяв пример со своих же героев, Ричи, что называется, по-тихому отработал лавэ и вернулся в родной криминальный Лондон — да, тот, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда и так далее. Вернулся где-то чуть приторможенным от возраста, где-то более рассудительным от опыта, но все так же на стиле. Только в «Джентльменах» уже вывозят не на стволах, но на харизме, бежевые плащи с кожанками сменились на твид и запонки, а колючие олимпийки — на мягкие клетчатые спортивные костюмы.





В свое время Ричи постоянно называли британской версией Тарантино, хотя он режиссер далеко не фестивальный и даже не оскаровский. Да и чего уж там, просто не такой изобретательный по части придумок киноязыка. Англичанин — автор от народа, и есть много причин думать, что «Джентльменов» именно народ с лету примет теплее, чем даже «Однажды… в Голливуде»: все-таки это и правда то самое кино от Гая Ричи, которое все ждали аж с финального титра «Рок-н-рольщика».

Если дальше закапываться в причины неугасающей популярности Гая Ричи, то откроется еще кое-что. Сам по себе культивируемый им образ умного, предприимчивого, в конце концов финансово успешного простого пацана с района все еще дико актуален, несмотря на вроде бы наступивший кризис маскулинности. Тот путь, который проделал условный лирический герой ричиевской киновселенной — от опасных окраин районов кокни до дизайнерских особняков и встроенных в стол грилей — вообще закреплен в нашем поп-культурном коде: его прошли, например, все самые востребованные сейчас русскоязычные рэперы старой школы. За такой удивительный культурный коннект Ричи, кажется, всегда будут прощать любые нелепые эксперименты.





Возвращаясь к Тарантино, стоит упомянуть, что у «Джентльменов» с ним чуть больше общего, чем можно подумать (не только оммаж знаменитому взгляду из багажника). По сути, Ричи тоже снял свое кино о кино: большую часть событий мы видим на страницах сценария героя Хью Гранта, а еще есть неожиданная пародия на Харви Вайнштейна и признание в любви к 35-мм пленке. Не то, чтобы это было как-то интересно исполнено и вообще имело какое-то значение в контексте истории — скажем, Грант мог бы и просто ее рассказать — но, кажется, для Ричи было важно оставить преданным фанатам послание: я все еще люблю кино, мы с вами любим одно и то же кино.

И ведь правда любит: «Джентльмены» сняты со знакомым упоительным задором и напором «Карт, денег, двух стволов» и «Большого куша» с поправкой на возраст и статус новых главных героев: они теперь все реже стреляют и дерутся и все чаще обсуждают вопросики. При этом все совершенно не выглядит каким-то странным приветом из нулевых. Мельтешащий монтаж и так сейчас вроде бы в тренде, плюс к этому Ричи по ходу дела умудряется показать снятый на марихуановой ферме модный неоновый рэп-клип и даже чуть-чуть поиграть с эстетикой документальной съемки и десктоп-кино.





Ловят ритм и актеры: потерявшийся в последнее время Грант освежающе хорош в карикатурном образе таблоидного журналиста, Фаррелл крадет все сцены в лучшей за последние пять лет роли денди-физрука, на МакКонахи амплуа конопляного барона в твиде просто сидит лучше любого смокинга.

К сожалению, длительных впечатлений весь этот нахальный камбэк дарит не так много, как хотелось бы. В придаток к внешнему барбершопному лоску фильму не помешало бы еще повествовательного изящества (сложная цепь событий как будто построена только на том, что все друг друга бесконечно шантажируют), интересных мелких деталей и, раз уж почти нет ироничных интонаций, какой-то общей осмысленности. «Джентльмены» кажутся лишь ловкой экранизацией крутого каталога «Мужская коллекция осень-зима» в жанре комедийного кокни-триллера, которую, в конце концов, вряд ли даже выйдет разобрать на мемы. Претензия может и смешная, но для вернувшегося в форму народного автора, чьи фильмы когда-то подарили десятки уморительных цитат на двадцать лет вперед, — должно быть, как удар серпом.

«Джентельмены» Гая Ричи Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,5 рубля Купить билет

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