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Наконец-то сошли на берег: пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на землю

14.02.2020 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.


Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh
Лайнер Westerdam

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже, сообщает в пятницу, 14 февраля, Khmer Times.
 
Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
 
Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США.

 
 
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У всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
 
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