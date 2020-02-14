|
Наконец-то сошли на берег: пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на землю
Источник материала: Партизан
У всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh
Лайнер Westerdam
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже, сообщает в пятницу, 14 февраля, Khmer Times.
Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)