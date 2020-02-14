Наконец-то сошли на берег: пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на землю

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Лайнер Westerdam





Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже, сообщает в пятницу, 14 февраля, Khmer Times.

Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.

Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США.



