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Установлена медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

14.02.2020 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Установлена медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото из открытых источников

На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда будет из латуни, сообщили на официальном интернет-портале белорусского главы государства.

Юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финансирование расходов по изготовлению медали будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил. 

Установлена медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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