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Шок! В Северной Корее мужчину казнили из-за нарушения карантина

14.02.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.



Как сообщает Daily Mail, оказалось, что после возвращения на Родину кореец не выполнил предписание о карантине (его ввели в стране на 2 недели начиная с 1 февраля), а отправился в общественную баню.

Тем временем, власти Северной Кореи продлили карантин до конца февраля, несмотря на то, что в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

 
 
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В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.
 
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