|
Шок! В Северной Корее мужчину казнили из-за нарушения карантина
Источник материала: Партизан
В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.
Как сообщает Daily Mail, оказалось, что после возвращения на Родину кореец не выполнил предписание о карантине (его ввели в стране на 2 недели начиная с 1 февраля), а отправился в общественную баню.
Тем временем, власти Северной Кореи продлили карантин до конца февраля, несмотря на то, что в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)