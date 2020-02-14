Как соцсети шутят про 14 февраля

Источник материала: Tut.by

День святого Валентина — не самый однозначный праздник. Некоторые воспринимают его как хороший повод побыть с любимыми, другие — как маркетинговый ход, призванный заставить влюбленные пары потратиться на не всегда необходимые им товары. Впрочем, от шуток — особенно в интернете — ничто не застраховано. Мы порылись в соцсетях и выискали несколько мемов о том, что люди думают про 14 февраля.

Первая «волна» мемов посвящена тому, какого это — остаться одному на 14 февраля. Судя по всему, для многих это настоящая проблема:

Про подарки на 14 февраля и 8 марта.

Да и вообще по жизни. pic.twitter.com/HPaZgICJ6f — Север Ян Ин (@Skeptik_pozitiv) February 13, 2020