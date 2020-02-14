ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как соцсети шутят про 14 февраля

14.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

День святого Валентина — не самый однозначный праздник. Некоторые воспринимают его как хороший повод побыть с любимыми, другие — как маркетинговый ход, призванный заставить влюбленные пары потратиться на не всегда необходимые им товары. Впрочем, от шуток — особенно в интернете — ничто не застраховано. Мы порылись в соцсетях и выискали несколько мемов о том, что люди думают про 14 февраля.

Первая «волна» мемов посвящена тому, какого это — остаться одному на 14 февраля. Судя по всему, для многих это настоящая проблема:

Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика