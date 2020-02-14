Первый съезд выпускников ГрГУ им.Я.Купалы будет приурочен к 80-летию вуза

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 15 февраля впервые пройдет съезд выпускников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Участниками станут около 200 человек — выпускники разных лет, активно участвующие в жизни вуза. Среди них — успешные руководители, политические и общественные деятели, представители разных отраслей экономики и социальной сферы региона и страны, а также сотрудники университета, которые после учебы продолжили трудится в нем.

«Стоит отметить, что идея объединить выпускников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы появилась еще в 1997 году. Тогда была создана Ассоциация выпускников. Съезд станет еще одним этапом в ее деятельности», — рассказали в пресс-службе ГрГУ.

Делегаты съезда обсудят основные направления совместной деятельности: работу с талантливыми студентами, организацию практико-ориентированного образования, перспективные инновационные проекты на базе ГрГУ.

Планируется, что по итогам съезда будет принята дорожная карта развития Ассоциации выпускников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы . Одно из положений предусматривает совместные семинары, мастер-классы с использованием потенциала выпускников для повышения квалификации и профессионального мастерства сотрудников вуза. Прорабатываются и варианты обеспечения вторичной занятости студентов, трудоустройства выпускников, их послевузовского сопровождения.

В планах также создание в Музее истории развития ГрГУ им.Янки Купалы виртуальной галереи фотографий «История университета в лицах». В дорожной карте предусмотрено и проведение совместных концертов, фестивалей, туристических слетов.

«Сегодня присоединиться к Ассоциации выпускников ГрГУ имени Янки Купалы может каждый, кто окончил этот университет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ассоциации. В виртуальном режиме выпускники смогут участвовать в жизни родной alma mater и оперативно узнавать о событиях, инициированных и проводимых ассоциацией», — сообщили в пресс-службе университета.

В дальнейшем собираться для обсуждения деятельности университета выпускники намерены не реже, чем раз в пять лет.