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Первый съезд выпускников ГрГУ им.Я.Купалы будет приурочен к 80-летию вуза

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый съезд выпускников ГрГУ им.Я.Купалы будет приурочен к 80-летию вуза

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 15 февраля впервые пройдет съезд выпускников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Участниками станут около 200 человек — выпускники разных лет, активно участвующие в жизни вуза. Среди них — успешные руководители, политические и общественные деятели, представители разных отраслей экономики и социальной сферы региона и страны, а также сотрудники университета, которые после учебы продолжили трудится в нем.

«Стоит отметить, что идея объединить выпускников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы появилась еще в 1997 году. Тогда была создана Ассоциация выпускников. Съезд станет еще одним этапом в ее деятельности», — рассказали в пресс-службе ГрГУ.

Делегаты съезда обсудят основные направления совместной деятельности: работу с талантливыми студентами, организацию практико-ориентированного образования, перспективные инновационные проекты на базе ГрГУ.

Планируется, что по итогам съезда будет принята дорожная карта развития Ассоциации выпускников Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Одно из положений предусматривает совместные семинары, мастер-классы с использованием потенциала выпускников для повышения квалификации и профессионального мастерства сотрудников вуза. Прорабатываются и варианты обеспечения вторичной занятости студентов, трудоустройства выпускников, их послевузовского сопровождения.

В планах также создание в Музее истории развития ГрГУ им.Янки Купалы виртуальной галереи фотографий «История университета в лицах». В дорожной карте предусмотрено и проведение совместных концертов, фестивалей, туристических слетов.

«Сегодня присоединиться к Ассоциации выпускников ГрГУ имени Янки Купалы может каждый, кто окончил этот университет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ассоциации. В виртуальном режиме выпускники смогут участвовать в жизни родной alma mater и оперативно узнавать о событиях, инициированных и проводимых ассоциацией», — сообщили в пресс-службе университета.

В дальнейшем собираться для обсуждения деятельности университета выпускники намерены не реже, чем раз в пять лет.

https://www.belta.by
 
 
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В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 15 февраля впервые пройдет съезд выпускников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета....
 
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Единство
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