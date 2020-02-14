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Первый съезд выпускников ГрГУ им.Я.Купалы будет приурочен к 80-летию вуза
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 15 февраля впервые пройдет съезд выпускников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
Участниками станут около 200 человек — выпускники разных лет, активно участвующие в жизни вуза. Среди них — успешные руководители, политические и общественные деятели, представители разных отраслей экономики и социальной сферы региона и страны, а также сотрудники университета, которые после учебы продолжили трудится в нем.
«Стоит отметить, что идея объединить выпускников
Делегаты съезда обсудят основные направления совместной деятельности: работу с талантливыми студентами, организацию практико-ориентированного образования, перспективные инновационные проекты на базе ГрГУ.
Планируется, что по итогам съезда будет принята дорожная карта развития Ассоциации выпускников
В планах также создание в Музее истории развития ГрГУ им.Янки Купалы виртуальной галереи фотографий «История университета в лицах». В дорожной карте предусмотрено и проведение совместных концертов, фестивалей, туристических слетов.
«Сегодня присоединиться к Ассоциации выпускников ГрГУ имени Янки Купалы может каждый, кто окончил этот университет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ассоциации. В виртуальном режиме выпускники смогут участвовать в жизни родной alma mater и оперативно узнавать о событиях, инициированных и проводимых ассоциацией», — сообщили в пресс-службе университета.
В дальнейшем собираться для обсуждения деятельности университета выпускники намерены не реже, чем раз в пять лет.
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В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 15 февраля впервые пройдет съезд выпускников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета....
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