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Лукашенко сегодня приедет на Светлогорский ЦКК

14.02.2020 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.

Внимание руководства будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие официально не введено в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Вполне возможно, что приезд президента внесет ясность в этот вопрос.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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