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Лукашенко сегодня приедет на Светлогорский ЦКК
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск,
Внимание руководства будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие официально не введено в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Вполне возможно, что приезд президента внесет ясность в этот вопрос.
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Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.
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