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Электронную ярмарку вакансий проведут в Пинске 19 февраля

14.02.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Электронную ярмарку вакансий организуют 19 февраля для трех предприятий Пинска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.

Электронную ярмарку вакансий проведут в Пинске 19 февраля

Впервые электронные ярмарки вакансий в Брестской области опробовали в ноябре 2019 года. Тогда они прошли в Бресте, Кобрине и Барановичском районе. Такая форма содействия в трудоустройстве зарекомендовала себя. Ее возможностями 19 февраля воспользуются ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО "Пинский автобусный парк" и промышленно-торговое объединение "Полесье". Ознакомиться с предложениями о 91 рабочем месте можно будет с 11.00 до 13.00 на сайте www.e-vacancy.by. В это время специалисты кадровой службы предприятий в онлайн-режиме ответят на вопросы граждан, проведут для них консультацию, предложат пройти собеседование с помощью чата.

В целом в Пинске насчитывается более 900 вакансий. Предприятия города испытывают наибольшую потребность в швеях, операторах для легкой промышленности, инженерах различного профиля, водителях, медицинских работниках, продавцах, поварах, строителях, электромонтерах по ремонту оборудования, рабочих по комплексному обслуживанию. Высокие шансы на трудоустройство без квалификации - подсобными рабочими, уборщиками помещений.

Сложнее всего найти работу по специальности экономистам, юристам, операторам ЭВМ, делопроизводителям. В этом случае соискателям предлагают повысить квалификацию или пройти переобучение по востребованной на рынке труда профессии.

За содействием в трудоустройстве в 2019 году обратились более 4 тыс. пинчан, почти 1,8 тыс. из них были зарегистрированы в качестве безработных. В службе занятости помогли найти новую работу 2,9 тыс. человек, в том числе около 1,4 тыс. безработных. С начала нынешнего года помощь в трудоустройстве получили около 200 соискателей.

В Брестской области в первом квартале электронные ярмарки вакансий планируется провести в Барановичах, Барановичском, Малоритском, Березовском районах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Электронную ярмарку вакансий организуют 19 февраля для трех предприятий Пинска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду,...
 
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