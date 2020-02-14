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В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

14.02.2020 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

В этот день влюбленные обмениваются подарками, признаются в любви, часто звучат предложения выйти замуж. Фантазия людей, окрыленных любовью, – бесконечна.

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

Главный признак этого Дня святого Валентина – аншлаг в ЗАГСах. Например, больше всего торжественных церемоний пройдет во Фрунзенском районе столицы. Здесь вступят в брак 27 пар. 

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

А вот в минском Дворце бракосочетаний сегодня отметят золотую свадьбу. К слову, влюбленным в этот день следует сильнее держаться друг за друга: в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда.  

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

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Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день...
 
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Вороновская газета
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Единство
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