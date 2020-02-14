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В анализах чемпиона России обнаружен кокаин
Источник материала: Партизан
Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион России употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена обнаружены следы кокаина.
Экспертиза подтвердила, что Георгий Кушиташвили принимал кокаин. Об этом говорят результаты биохимического анализа мочи. Кроме того, в тестах найдены каннабиноиды, что указывает на употребление марихуаны.
Открывшиеся факты могут стать отягчающими обстоятельствами.
2 февраля Георгий Кушинашвили был задержан Росгвардией при попытке овладеть заложенным тайником с наркотическими веществами.
Боксер оказал сопротивление правоохранительным органам и сломал нос одному из сотрудников. Кушинашвили предъявлены обвинения в в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков
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Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион России употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена...
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