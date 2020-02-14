ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В анализах чемпиона России обнаружен кокаин

14.02.2020 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион России употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена обнаружены следы кокаина.

Экспертиза подтвердила, что Георгий Кушиташвили принимал кокаин. Об этом говорят результаты биохимического анализа мочи. Кроме того, в тестах найдены каннабиноиды, что указывает на употребление марихуаны. 

Открывшиеся факты могут стать отягчающими обстоятельствами.

2 февраля Георгий Кушинашвили был задержан Росгвардией при попытке овладеть заложенным тайником с наркотическими веществами. 

Боксер оказал сопротивление правоохранительным органам и сломал нос одному из сотрудников. Кушинашвили предъявлены обвинения в в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион России употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена...
 
Новости дня
Новости разные
 
111 придирок. Режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» - о съемках фильма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика