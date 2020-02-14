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В Беларуси запустили платежную систему как у AliExpress

14.02.2020 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каталог Onliner стал первым в стране маркетплейсом, работающим по модели AliExpress.



Маркетплейс совместно с МТБанком запустили платежную систему Onliner Pay. Суть нововведения заключается в том, что оформить заказ и оплатить покупку посетители каталога теперь могут непосредственно на сайте. Подключить можно карту любого банка (в том числе и иностранного).

При этом система обеспечивает безопасность сделки: деньги не перечисляются на счет продавца, пока товар не будет доставлен и покупатель не подтвердит заказ с помощью QR-кода. После того как покупка состоялась, средства списываются и переводятся «МТБанком» на счет продавца.

Если же покупатель не доволен товаром и по какой-то причине (отличается по характеристикам от заявленного, не тот сервисный пакет и т.д.) решит не приобретать его, то заблокированные для покупки деньги без проблем возвращаются ему на счет.


Такой механизм значительно упрощает возврат средств от продавца к покупателю в случае, когда сделка по тем или иным причинам не завершается.

Запуск Onliner Pay кардинально меняет сложившуюся в белорусской интернет-торговле систему взаимодействия продавца и покупателя и позволяет говорить о появлении полноценного E-commerce. 

Если до сих пор функции продавца в большинстве случаев выполнял курьер, который принимал у покупателя оплату наличными либо по карте в момент доставки, то теперь сама сделка будет осуществляться онлайн, а взаимодействие курьера и клиента сведется к проверке товара и завершению сделки посредством QR-кода, подтверждающего факт оплаты.

E-commerce идет в регионы

«Сегодня курьер - это магазин на колесах. Инновационная модель интернет-торговли, которую мы внедряем с запуском Onliner Pay, станет стимулом для развития E-commerce в регионах», – уверен исполнительный директор Onliner.by.

По словам директора по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Никиты Козырева, будущее интернет-коммерции принадлежит маркетплейсам, а развитию интернет-торговли поможет то, что банк заметно снизил ставку для продавцов.

Если клиент будет приобретать товар с помощью карты любого белорусского банка, то сумма комиссии для продавцов составит 1,8 %, если же оплата будет произведена с карты иностранного банка (даже если покупку совершил белорус с территории нашей страны), то 2,2 %.

«Сегодня доля покупок онлайн в Беларуси составляет всего 2,5 % розничного товарооборота. Мы, как инновационный банк, несколько лет назад сделали упор на то, чтобы развивать этот рынок в стране. И второй год подряд «МТБанк» является банком, работающим с наибольшим количеством (около 34 %) интернет-магазинов в Беларуси. Покупатели ждут от маркетплейса идеального опыта покупок, и «МТБанк» готов предоставить его», – сказал Никита Козырев.


Плюсы для покупателей и продавцов

По словам Ильи Жуковца, Onliner Pay позволит существенно снизить издержки продавцов (как в части обслуживания заказов, так и документооборота, ставок интернет-эквайринга), что позволит интернет-магазинам в маркетплейсе снижать цены.

«Мы ожидаем, что цены поползут вниз. Второе преимущество – безопасность сделки – гарантия того, что ни один рубль не будет списан с карты покупателя в пользу продавца пока товар не будет принят с помощью QR-кода», – добавил он.

Новая система поможет также экономить время, которое покупатель тратит на оформление заказов, особенно при повторном заказе: «Повторные покупки будут совершаться «в один клик», пока вы едете в лифте или ждете транспорта. На наш взгляд это сильно увеличит конверсию, и мы прирастем в заказах», – уверен исполнительный директор Onliner.

Еще одна возможность, которую дает Onliner Pay – это подарок QR-кода другому человеку: «Если родители живут в другом городе, то они смогут легко оформить покупку, и к тому же они не будут знать, сколько стоит этот товар», – добавил Илья Жуковец.

 
 
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Каталог Onliner стал первым в стране маркетплейсом, работающим по модели AliExpress.
 
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